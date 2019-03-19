الاتحاد العربي يتسلّم كشف الإضافات المريخية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قام الاتحاد السوداني لكرة القدم، أمس الاثنين باعتماد خطاب نادي المريخ بواسطة لجنة التسجيلات، والذي طلب خلاله إضافة لاعبيه الجدد الصادق آدم “شلش”، عماد الصيني، ماماني رحماني، ومحمود أمبدة إلى كشف بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية.

وأكد دكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد حسب صحيفة قوون، أنه خاطب الاتحاد العربي لاعتماد الإضافات الجديدة للمريخ، بناء واستناداً على الموجهات العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص الوضع في الاعتبار أن لكل اتحاد عام فترته الخاصة به لفتح وقفل التنقلات الجديدة، ولهذا تم الطلب من الاتحاد العربي لاعتماد التنقلات الجديدة لنادي المريخ وإدراجها في كشف بطولة زايد، خاصة وأن كشف المريخ ينقص عن الكشف الرسمي المودع في البطولة بخمس خانات.

المعروف أن الثنائي السماني الصاوي ومجيد سومانا معتمدان ولا يحتاجان لتصديق جديد.