وسطاء القارة وأندية أوربية يراقبون الشعلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحظى المهاجم الدولي السوداني وليد بخيت ( الشعلة ) مهاجم وهداف الهلال ، بمتابعة كبيرة من وسطاء القارة الأفريقية ، بعد أن فرض نفسه نجماً للفريق في الجولات الماضية في دوري مجموعات الكونفدرالية ، فضلا عن تسجيله ستة أهداف جلس بها في صدارة روليت الهدافين ، وذلك بغرض تسويقه للإحتراف في كبرى الدوريات الأوربية العالمية ، ونجح الشعلة الذي يعتبر أول لاعب سوداني يحظى بشرف هداف الكونفدرالية في إستقطاب الأنظار إليه عقب تألقه اللافت مع الهلال هذا الموسم ، كما تم إختيار اللاعب نجماً للجولة الرابعة من المسابقة الأفريقية ، هذا وينافس الشعلة بقوة على صدارة الهدافين ولديه فرصة بالإبتعاد بصدارة الهدافين عقب تأهل فريقه وخروج منافسه المباشر من البطولة عقب خروج رينجرز النيجيري..

تألق وليد الشعلة اللافت هذا الموسم محلياً وأفريقاً وإقليمياً جعل بعض الأندية الأوربية ووكلاء اللاعبين من قارة أفريقيا وبعض سماسرة اللاعبين يوجهون أنظارهم لمتابعة الشعلة الذي خطف الأنظار في الجولات الماضية رفقة الهلال ، بغرض تسويقه في كبرى الدوريات الأوربية ، وستكون مباراة المنتخب الأولمبي غداً مسار إهتمام كبير لوكلاء اللاعبين وبعض الأندية الراغبة في ضم اللاعب ، لمتابعة الشعلة الذي سيقود هجوم صغار صقور الجديان أمام منتخب كينيا في تصفيات أولمبياد بكين ..