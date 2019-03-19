1200 طن متوسط الإنتاج للصمغ العربي بولاية النيل الأبيض

الخليج 365 :

كشف مدير غابات ولاية النيل الأبيض م. معتصم إسماعيل أمين، عن أن متوسط الإنتاج السنوي للصمغ العربي بالولاية يقدر بـ١٢٠٠ طن سنوياً، يتم تسويقها في نطاق ضيق داخل الأسواق المحلية بالولاية وينتج من ثلاث محليات.

وأشار معتصم إلى أن أهم المشاكل التي تواجه المنتجين تتمثل في قلة المياه في مناطق الإنتاج وتقنين الحيازات للمنتجين، وعدم إمكانية تمويل المنتجين من البنوك لعدم توفر الضمانات لعدم ملكية الأرض للمنتج، بالإضافة للرسوم والجبايات المؤقتة من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمنتج.

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وأشار إلى عدد من معوقات إنتاج الصمغ الأخرى، ممثلة في تذبذب الأسعار وعدم ثبات أسعار التركيز والرعي الجائر، والحرائق، وآفة الجراد ساري الليل، وكذلك الطرق التقليدية وتخزين المنتج وعدم وجود تدريب كافٍ لرفع مقدرات المنتجين.

ووجه مدير الغابات رسالة لقيادة الدولة بضرورة الاهتمام بالصمغ باعتباره المحصول الاستراتيجي والاقتصادي المهم الذي يسهم في الدخل القومي والمحلي، ويسهم في تقليل حدة الفقر للمنتج المحلي.

وكشف عن أن الخطة المستقبلية ترتكز على تعمير حزام الصمغ العربي والتوسع في زراعة المساحات الشاغرة داخل الغابات المحجوزة والغابات الشعبية (الجنائن)، وتكثيف عمليات الحماية عن طريق المشاركة المجتمعية، وتقنين الحيازات للمنتجين وتسهيل عمليات التمويل من البنوك.