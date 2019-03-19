شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس الأمل عطبرة، جمال حسن سعيد، إنه يتمنى إلغاء اتحاد كرة القدم السوداني الفترة المتبقية من الموسم والاكتفاء بدوري المجموعتين فقط، وأضاف سعيد، بحسب (باج نيوز)، (الأندية مفلسة والبلد ما فيها كاش والدوري كلو أزمات والوقت ضيّق للحد البعيد)، وكشف عن وصول مدرب الفريق المصري محمود عز الدين اليوم الثلاثاء من أجل تولي الإشراف فنياً على الفريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب..مطالبات بالغاء الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.