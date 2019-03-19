مواطن مصري يرتكب مذبحة شنيعة في محافظة الجيزة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ارتكب مواطن مصري مذبحة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بإطلاقه النار على أسرته، ثم خرج إلى الشارع وأطلق النار على المارة.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، أدى الحادث المأسوي إلى وقوع 4 قتلى بالإضافة إلى 3 مصابين بعدما استهدف الجاني الضحايا بشكل مباشر.
وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن قوات الشرطة قتلت الشاب بعد تبادل إطلاق النار، ونقل المصابون إلى مستشفيات الشرطة وقصر العيني وأوسيم المركزي.
وذكرت الصحيفة أن الشاب الجاني بدأ بأسرته وبعدها أطلق الرصاص على الجيران، وانتقلت قوات من الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة، وفق مصادر أمنية مطلعة.
وأفادت المصادر أن دوافع الجاني في تنفيذ جريمته قيد التحقيق، ولم تحدد بعد.
وأعلنت وسائل الإعلام المصرية عن ارتفاع عدد ضحايا المذبحة إلى 12 شخصا، حيث قتل والد ووالدة المتهم المقتول واثنين من أقاربه، بالإضافة إلى طفل، وإصابة ضابط ومجند وأمناء شرطة.
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