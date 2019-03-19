البنك (المركزي) يُعلن المواصفات والألوان والعلامات التأمينية لفئة الـ (500) جنيه

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الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار الورقة النقدية فئة الـ(500) جنيه أواخر مارس الجاري، ونبه المواطنين أن الفئة تحمل المواصفات والألوان والعلامات التأمينية المصاحبة ، حيث يحوي مضمون الورقة الاتصالات والصناعة، واللون الأساسي للورقة هو البنفسجي، والعلامة المائية (صقر الجديان)، وتتضمن الواجهة صور برج الاتصالات وقمر صناعي، ويظهر الرقم (500) أعلى اليسار وأدنى اليمين ، وتظهرعلامة المكفوفين على يمين ويسار الورقة، وأوضح البنك أن النظائر المطابقة (تروس) والملمس الخشن للورقة على صورة برج الاتصالات والقمر الصناعي وعبارتي (بنك السودان المركزي) و(خمسمائة جنيه سوداني).
وبين أن الرقم المتسلسل للورقة يوجد أعلى اليمين وأدنى اليسار ، وصورة القمر الصناعي يمين الورقة باحبار متغيرة اللون عند إمالة الورقة ، وشريط تأمين متغيرمع الحركة، وقال إن خلفية الورقة تتضمن صورة مصفاة البترول، والصورة الكامنة تظهر عند إمالة الورقة (CBOS).
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