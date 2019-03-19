الأمن المصري يقضي على أحد أخطر تجار المخدرات بطريق القاهرة الصحراوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوات الأمن المصري في محافظتي الإسماعيلية والشرقية، من قتل أحد أخطر العناصر المروجة لمخدر الهيروين في منطقة السحر والجمال بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي.

ورصدت قوات الأمن تحركات المتهم بعد وصول معلومات تفيد بقيام شخص بدوي قادم من شمال سيناء بالاتجار في الهيروين على نشاط واسع في منطقة السحر والجمال ويدعى جاسر ويبلغ من العمر 35 سنة ولقبه “طارق”.

وشكلت مباحث الإسماعيلية والشرقية بالتعاون مع قطاع الأمن العام فريق بحث استهدف تحركات المتهم ورصد أماكن ترويجه للمواد المخدرة في نطاق المنطقة.

وأطلق المتهم النيران على القوات فور رؤيته لها فاضطرت القوات للتعامل معه وتصفيته، وضبطت مع المتهم بندقية و300 طلقة وكيلو غرام من الهيروين الخام ومبلغا ماليا ضخما.

وكانت RT قد أعدت تقريرا، عن منطقة السحر والجمال باعتبارها الباب الخلفي لتمويل الإرهاب وإغراق مصر بالمخدرات.

RT