شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تتوجه انظار القاعدة الرياضية بالسودان عند الثانية عشر من ظهر غد “الاربعاء” صوب مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” كاف” بمدينة 6 اكتوبر بالقاهرة وذلك لمتابعة قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية والتي يمثل السودان فيها نادي الهلال . وسيواجه الهلال متصدر المجموعة الثالثة احد فرق النجم الساحلي وحسنية اكادير المغربي وكلاهما من فرق شمال افريقيا وقورماهيا الكيني . فيما سيواجه نهضة بركان متصدر المجموعة الاولى احد فرق ناكانا الزامبي او النجم الساحلي او قورماهيا الكيني . بينما سيواجه الصفاقسي التونسي احد فرق حسنية اكادير او ناكانا الزامبي او قورماهيا الكيني . وفي المقابل سيقابل الزمالك المصري متصدر المجموعة الرابعة احد فرق حسنية اكادير المغربي او ناكانا الزامبي او النجم الساحلي التونسي . المادة السابقة وصول شحنة نقود بقيمة (1,2) مليار جنيه تمت طباعتها بالخارج المقالة القادمة الأمن المصري يقضي على أحد أخطر تجار المخدرات بطريق القاهرة الصحراوي

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كانت هذه تفاصيل خبر فريقان من شمال افريقيا يهددان مشوار الهلال في بطولة الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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