ايلا يترأس وفد الحكومة في اجتماع اللجنة السودانية القطرية

اطلع رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر ايلا، على التحضيرات لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وقطر، على مستوى رئيسي وزراء البلدين في دورتها الخامسة المزمع قيامها في العاصمة القطرية الدوحة في الـ25 من الشهر الجاري.

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وأوضح وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء يوم الثلاثاء بمكتبه بمجلس الوزراء، بحسب الشروق – أن هذه اللجنة ستنعقد على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين، مبيناً أن الوفد الفني سيتوجه إلى الدوحة في الأيام القليلة القادمة لبدء التحضير لأعمال الدورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)