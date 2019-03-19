بالفيديو : أمريكية تتغنى بأغنية البنات السودانية (حبيبي تعال) بالعربي والانجليزي ورواد المواقع يصفونها بالمضحكة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديو أغنية لفنانة – أفاد عنوان الفيديو بأنها فتاة أمريكية- حيث كانت تؤدي أغنية باللغة العربية المكسرة مع بعض الكلمات الانجليزية ، حيث تم وصفها بالأغنية المضحكة حسب طريقة الأداء.

الأغنية التي لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشير كلماتها ولحنها إلى إنها الأغنية السودانية التي تنتمي لنوع أغنيات البنات الشعبية وهي أغنية (حبيبي تعال تعال نتلم .. مادام الريد اختلط بالدم) حيث كانت المغنية تؤدي كلمات الأغنية بلغة عربية مكسرة وانجليزية وفق اللحن المعروف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)