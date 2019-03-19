الأمم المتحدة تشيد بجهود السودان في السلام بالإقليم

أشادت الأمم المتحدة عبر أمينها العام أنطونيو غوتيرس، بجهود السودان لتحقيق السلام في الإقليم من خلال رعايته خلال العام الحالي لمفاوضات السلام بين الفرقاء والتي أفضت للتوصل لاتفاق سلام في دولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وأشاد غوتيرس خلال لقائه مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بالجهد الكبير الذي بذله السفير دهب طوال فترة عمله بنيويورك، واصفاً أداؤه بالرائع ومدعاة للفخر.

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وعبر الأمين العام بحسب وكالة السودان للأنباء عن إشادته بجهود السودان لتحقيق السلام في الإقليم، معبراً عن تطلعه لمواصلة العمل مع السودان لتحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، واستكمال مسيرة السلام في دارفور ومعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

من جانبه، شكر السفير دهب الأمين العام على حديثه وعلى تعاونه مع السودان في الفترة الماضية، مؤكداً تطلع السودان لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات المشتركة كافة.

وقدم المندوب الدائم تنويراً عاماً عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى التحسن الذي طرأ على خلفية مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)