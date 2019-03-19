وصول شحنة نقود بقيمة (1,2) مليار جنيه تمت طباعتها بالخارج

التاريخ: 19-مارس-2019
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وصلت إلى البلاد عبر الخطوط الإماراتية شحنة جديدة من النقود التي تمت طباعتها بالخارج وتبلغ مليار و200 مليون جنيه من فئة المائة جنيه.
وتوقعت مصادر حكومية مطلعة بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) وصول شحنة أخرى تبلغ (2) مليار و500 مليون جنيه لاحقاً عبر مطار الخرطوم بعد الفراغ من طباعتها، وهو ما يسهم في توفير السيولة النقدية بالصرافات والبنوك وتلبية إحتياجات المواطنين.
وقام البنك المركزي بطرح فئات جديدة بقيمة ( 100 و200 و500 جنيه) ، في إطار خطوات لحل مشكلة توفير السيولة بصورة نهائية بحلول أبريل المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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