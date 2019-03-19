محكمة كسلا تقضي بالسجن “المؤبد” على (12) من مهربي البشر

قضت المحكمة المختصة بقضايا التهريب والاتجار بالبشر بكسلا برئاسة مولانا راشد محمد الحسن، بالسجن (20) عاماً ( مؤبد) في مواجهة (12) من مهربي البشر تم ضبطهم في قضية إحتجاز أجانب بغية الحصول على فدية من ذويهم نهاية العام الماضي، فيما قامت بتحويل أحد المتهمين لمحكمة الاسرة والطفل.

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وقالت مصادر نيابية بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن المتهمين كانوا يحتجزون (84) أجنبياً كرهائن في أحد الغابات الطرفية ، مؤكداً أنه وبعد توفر المعلومات لدى السلطات الأمنية تم القبض على المهربين وتحرير الرهائن ومصادرة 3 سلاح كلاشنكوف و10 من اجهزة الأتصال كان يستخدمها المتهمين لمساومة أسر المحتجزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)