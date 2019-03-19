محكمة كسلا تقضي بالسجن “المؤبد” على (12) من مهربي البشر

التاريخ: 19-مارس-2019
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قضت المحكمة المختصة بقضايا التهريب والاتجار بالبشر بكسلا برئاسة مولانا راشد محمد الحسن، بالسجن (20) عاماً ( مؤبد) في مواجهة (12) من مهربي البشر تم ضبطهم في قضية إحتجاز أجانب بغية الحصول على فدية من ذويهم نهاية العام الماضي، فيما قامت بتحويل أحد المتهمين لمحكمة الاسرة والطفل.
وقالت مصادر نيابية بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن المتهمين كانوا يحتجزون (84) أجنبياً كرهائن في أحد الغابات الطرفية ، مؤكداً أنه وبعد توفر المعلومات لدى السلطات الأمنية تم القبض على المهربين وتحرير الرهائن ومصادرة 3 سلاح كلاشنكوف و10 من اجهزة الأتصال كان يستخدمها المتهمين لمساومة أسر المحتجزين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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