الحكومة تقّلل من إجتماعات قوى “نداء السودان” بباريس

قّللت الحكومة من إجتماعات قوي نداء السودان المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، في وقت قالت فيه إن قضايا البلاد لن تحل إلا عبر الحوار.

Advertisements

وقال حسن إسماعيل وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الحكومة ترغب في أن تسهم المعارضة بكل مكوناتها في حلول القضايا الوطنية، مبيناً أن هذه الرغبة ليس ضعفاً منها بل إيماناً بالديمقراطية والعمل الشفاف، مؤكداً إن إجتماعات باريس لن تؤثر في شيئ، داعياً قوى المعارضة للتخلي عن الصراع و إيقاف حدة التعبئة التي تغذي البيئة السياسية بالعنف اللفظي والتي لن تزيد الأمر إلا تعقيداً .

وأكد إسماعيل على ضرورة التحلي بصوت العقل بشأن القضايا الوطنية، وزاد قائلا: على المعارضة أن لا تنخدع بالدعاية السياسية المدسوسة لأنها تؤزم الوضع وتزيد حدة الإستقطاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)