دعم تركي لمركز “ام حراز” لمعالجة أعطال “الشبكة”

انطلقت بالعاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الفنية العليا المشتركة بين السودان وتركيا في مجال الكهرباء. وأعلن الجانب التركي عن تقديم الدعم الفني اللازم لمركز ام حراز للتدريب وتمكينه بكافة المناهج الخاصة بسرعة معالجة الأعطال بشبكة التوزيع.

وقال مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالشركة القابضة م. علي عبدالرحمن، إن الاجتماعات تهدف لتطوير جانب بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في قطاع الكهرباء، وإنها تأتي امتداداً للقاءات سابقة تمت بتمثيل رفيع المستوى بين البلدين.

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وأشار عبدالرحمن بحسب الشروق – إلى البروتوكولات التي وقعت بين كهرباء السودان القابضة وشركة TEDAS التركية العاملة في مجال التوزيع. واستعرض عبدالرحمن النجاحات التي تحققت في قطاع الكهرباء في السودان، داعياً إلى توقيع بروتوكولات مماثلة مع شركات التوليد والنقل.

من جهته، أشاد رئيس الوفد التركي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن التكنولوجيا الخاصة بتجهيز وتصنيع ماكينات الكهرباء شهدت تقدماً ملحوظاً بين دول العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتابع بقوله إن الإمكانات كافة المعرفية المتصلة بهذا الشأن سيتم نقلها للسودان، مستعرضاً التقدم الذي أحرزته دولة تركيا في تصنيع المحولات والمعدات المستخدمة في قطاع الكهرباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)