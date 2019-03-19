يوسف يدعو العمال لعدم الالتفات لدعوات الخارج

التاريخ: 19-مارس-2019
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قال رئيس اتحاد عمال السودان م. يوسف عبدالكريم، إن تجمع المهنيين يعتبر كياناً غير شرعي، داعياً العاملين في الدولة لمواصلة أعمالهم دون الالتفات لأي دعوات واردة من خارج السودان لأي شكل من أشكال التوقف عن العمل.
وقال رئيس الاتحاد، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن قطاع الحرفيين تنظيم نقابي قوي يعمل على إدخال الناس في التأمين الصحي ويعمل جاهداً على تمويل أعضائه في المشاريع الصغيرة عبر الشراكة العمالية للتمويل الأصغر.
ودعا العاملين في الدولةبحسب الشروق – إلى مواصلة عملهم دون الاستجابة لأي جهة تدعوهم للتوقف عن عملهم خاصة ما يسمى بتجمع المهنيين غير الشرعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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