"صحة الخرطوم" تكشف تفاصيل جديدة بشأن "الإندومي"

قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إن تحذير خبيرة التغذية بالوزارة، من الافراط في تناول “الإندومي” هو رأي شخصي.
وأضافت الوزارة في تعميم صحفي اليوم الثلاثاء، أن حديث الخبيرة لا يمثل الوزارة وإنما يمثل رأيها الشخصي.
وكانت خبيرة التغذية بوزراة الصحة، سوسن علي حسين، حذرت من أضرار تناول وجبة "الاندومي"، مؤكدة انها تؤدي الى الاصابة بالسرطان وتعمل على الإضرار بالجهاز العصبي باتلاف خلايا الدماغ وضعف الذاكرة وضعف القدرة على التركيز بجانب الإصابة ببعض امراض الأعصاب مثل ( الزهايمر ومرض الرعاش).
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