شحنة نقود بقيمة "1,2" مليار جنيه تصل الخرطوم

قالت مصادر في الحكومة السودانية أن شحنة نقود بلغت مليار ومائتي مليون جنيه تمت طباعتها في الخارج وصلت البلاد اليوم الثلاثاء عبر الخطوط الإماراتية.

وتوقعت المصادر التي تحدثت لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) المقرب من السلطات؛ وصول شحنة أخرى تبلغ (2) مليار و500 مليون جنيه؛ بعد الفراغ من طباعتها، هو ما يسهم في توفير السيولة النقدية بالصرافات والبنوك وتلبية احتياجات المواطنين.

وطرح البنك المركزي فئات جديدة بقيمة ( 100 و200 و500 جنيه) ، وذلك في إطار خطوات لحل مشكلة توفير السيولة بصورة نهائية بحلول أبريل المقبل.