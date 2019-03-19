تفاصيل اجتماع فائز السراج وقائد “أفريكوم” وسفير أمريكا في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الجنرال توماس والدهاوسير قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والسفير بيتر بودي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا.

تأتي الزيارة في إطار نهج التشاور المنتظم، الذي أقره البلدان حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي نشر على صفحته الرسمية، تحدث السراج عن جهوده لتحقيق توافق وطني، من خلال لقاءاته مع جميع الأطراف الليبية الرئيسية، والتي كان آخرها لقاء أبوظبي، لوضع تصور للخروج من الأزمة.

وتابع السراج أن التصور يعتمد على توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى، والتأكيد على الدولة المدنية الديمقراطية.

وأكد السراج على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في صياغة حل توافقي.

فيما جدد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني، والنهج التوافقي للسراج وما اتخذه من خطوات في هذا الاتجاه.

واتفق الجانبان، على دعم خطة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة، لترسيخ المسار الديموقراطي، من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية يمهد لها مؤتمر وطني جامع، مؤكدين بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية الراهنة.

وأشاد الجنرال والدهاوسير بجهود حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى متابعة ورصد قوات “أفريكوم” لفلول تنظيم “داعش المحظور في روسيا”، واستهدافها عسكريا بالتنسيق مع حكومة الوفاق، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

سبوتنيك