جون بولتون يهدد فنزويلا بتدخل عسكري “لتسريع مغادرة مادورو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، باحتمال تدخل واشنطن من أجل ضمان تقديم استقالته.

وقال بولتون خلال مقابلة مع قناة “Fox Business” مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت أمريكا ستقوم بعمليات في فنزويلا “لتسريع مغادرة مادورو”: هناك الكثير من الأشياء التي تحدث. من الواضح أنني لا أريد التحدث عنها بوضوح. لقد قالها ترامب بوضوح، ويجب على مادورو أن يسمعها مرة أخرى، ويتم النظر في جميع الخيارات”.

وأضاف “كل ما يمكنني قوله هو أنني قضيت الكثير من الوقت في العمل على هذا”.

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

سبوتنيك