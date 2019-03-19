وفد برلماني إلى الولايات المتحدة الامريكية لشرح جهود السودان في مكافحة الارهاب

يغادر الخرطوم وفدا يضم اعضاء برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني الى الولايات المتحدة الامريكية في الاول من ابريل القادم لعقد لقاءات مع مؤسسات امريكية وتشريعية من الكونغرس بغرض شرح الجهود التي بذلتها الخرطوم في مكافحة الارهاب والتشريعات التي أصدرتها في هذا الصدد والمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
ويضم الوفد بحسب صحيفة اخبار اليوم 4 برلمانيين من بينهم الدكتور التجاني السيسي عضو البرلمان وكذلك الدكتور محمد المصطفى الضو عضو لجنة الشؤون الخارجية نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني.
وأضافت الصحيفة ان الوفد سيشرح خلال اللقاءات جهود البلاد في محاربة تجارة البشر منع السودانيين او غيرهم في الالتحاق بالتنظيمات الاسلامية المتطرفة التي تنشط في الإقليم مثل داعش والتشريعات التي أصدرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في الصدد وكذلك منع غسيل الاموال والجريمة العابرة وكل ما من شأنه منع ومساعدة الارهاب.
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