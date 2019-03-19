أزمة السيولة تتجدد والقمح يلتهم مليارات الجنيهات

عاودت أزمة السيولة تطل برأسها من جديد؛ بعد أن توقفت البنوك عن تغذية الصرافات لأكثر من ثلاثة ايام؛ فيما لم تصدر الجهات المختصة أي منشور توضح فيه أسباب النقص في النقود. وتشهد الصرافات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات صفوفاً طويلة؛ وسط تذمر كبير من المواطنين. وعزا خبراء اقتصاديون أزمة السيولة الى توجيه البنك المركزي ووزارة المالية المليارات من الجنيهات لشراء القمح المحلي من المزارعين. وكان البنك المركزي تعهد بتغذية الصرافات يوميا بــ"200" مليون جنيه؛ لمقابلة إحتياجات المواطنين من النقود؛ ورفع سقف السحب الى 2000 جنيه يوميا. Advertisements وقال المركزي انه ضخ (200) مليار جنيه للبنوك والمصارف خلال يناير الماضي. وكان نائب الرئيس السوداني؛ محمد عثمان يوسف كبر؛ كشف عن تأخر وصول شحنة من العملة تمت طباعتها بالخارج؛ وعزا ذلك لأسباب فنية. وكشف تقرير النقود لعام 2018؛ أن حجم النقود المتداولة في البلاد 13 مليار جنيه؛ المتدوال في ايدي الجمهور يتجاوز 12 مليار جنيه؛ فيما يستحوذ الجهاز المصرفي على مليار جنيه سوداني. وأعلن الجهاز المركزي للاحصاء إرتفاع حجم التضخم فبراير الماضي الى 45؛44% مقارنة 29؛43% في يناير؛ وبرر ذلك لارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات.

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