دفن أكثر من 90 شخصا تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى سكني في الهند

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بالكامل، ودفن أكثر من 90 شخصا تحت أنقاض، في ولاية كلرناتكا جنوب غربي الهند.

أفادت صحيفة “Chauthi Duniya” بأن المبنى قيد الإنشاء، وكان في مكان الحادث حوالي 150 شخصا، بما فيهم عمال البناء، وتم نقل العشرات إلى المستشفى ولقي شخصان مصرعهم.

وتعمل الطواقم الطبية والسكان المحليون لإسعاف المصابين، وتم إحضار آليات ثقيلة لإزالة الركام، أملا بالعثور على ناجين.

وفقا لصحيفة ” International Business Times”، تم تأجير طابقين من البناية على الرغم من عدم إتمام بنائها. سبوتنيك المادة السابقة الحواتي يدفع بمذكرة اعتذار للبشير عن المنصب الوزاري المقالة القادمة مستشار أردوغان يشن هجوما عنيفا على مستشار أردوغان يشن هجوما عنيفا على السعودية بعد “التصريحات المخزية والمثيرة للتساؤلات”

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