الحواتي يدفع بمذكرة اعتذار للبشير عن المنصب الوزاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحصلت مصادر على تفاصيل بشان عدم أداء البروفيسور بركات موسى الحواتي القسم وزيراً لديون الحكم الاتحادي في التشكيل الحكومي الأخير.

وأبلغ مصدر مطلع أن الحواتي تم إخطاره بتوليه الوزارة قبل أربع ساعات من المؤتمر الذي عقد رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، وأعلن فيه الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن الحواتي أبدى موافقة مبدئية بقبول المنصب، لكنه استدرك بعد ذلك وقرر الاعتذار لظروف قدرها.

وكشف المصدر أن الحواتي دفع بمذكرة اعتذار للرئيس عمر البشير، ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا سلمها بنفسه إلى أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء قبل أداء القسم الخميس الماضي، وأوضح فيها أسباب اعتذاره عن المنصب، التي قال المصدر أنها كانت لأسباب شخصية وموضوعية.

وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة أن الحواتي أكد استمرار جهوده لمصلحة السودان وتقديم المبادرات والمقترحات التي تسهم في استقرار السودان وتحقيق السلام.