الاتحاد العام لعمال السودان: تجمع المهنيين غير شرعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الاتحاد العام لعمال السودان أن ما يسمي بتجمع المهنيين غير شرعي، داعياً كل العاملين في الدولة بمواصلة أعمالهم ومشاريعهم الاجتماعية والاقتصادية دون الالتفات لأي دعوات واردة من خارج السودان لأي شكل من أشكال التوقف عن أعمالهم من أي جهة كانت.

وقال المهندس يوسف عبد الكريم رئيس الاتحاد في تصريح حسب وكالة السودان للأنباء، أن قطاع الحرفيين تنظيم نقابي قوي يعمل علي إدخال الناس في التأمين الصحي ويعمل جاهدا علي تمويل أعضاءه في المشاريع الصغيرة عبر الشراكة العمالية للتمويل الأصغر داعيا العاملين في الدولة إلى مواصلة عملهم دون الاستجابة لأي جهة تدعوهم للتوقف عن عملهم خاصة ما يسمي بتجمع المهنيين غير الشرعي.