شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس مجلس أمناء معهد (همتي دمتي) الصادق خلف الله، معلومات جديدة حول زيارة عضو الكونغرس الأمريكي للبلاد الأيام الماضية التي أثارت جدلاً واسعاً، وقال إن الزيارة جاءت بطلب قدمه رئيس لجنة الحريات الدينية بالكونغرس (قيتس بلراكسيس) وليست بدعوة من الحكومة، مؤكداً موافقة الكونغرس عليها. واتهم خلف الله بحسب صحيفة الإنتباهة أجهزة رسمية وجهات بأنها تقف وراء الشائعات التي أطلقت بأن الوفد غير رسمي وأن (قيتسس) ليس عضواً في الكونغرس. الخرطوم (كوش نيوز) المادة السابقة التورتة نص فدان واللحمة بالكيمان !!.. بقلم محمد الطيب الأمين المقالة القادمة الاتحاد العام لعمال السودان: تجمع المهنيين غير شرعي

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس أمناء معهد (همتي دمتي): جهات رسمية إثارت (شائعات) عن الوفد الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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