إنعدام (الكاش) يعطل صرف التأمينات الاجتماعية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدى انعدام النقود (الكاش) إلى تعطل عمليات صرف مستحقات المواطنين بمكتب الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في شارع الجمهورية لعدة أيام، وقد عبر عدد من المواطنين عن سخطهم لتأخر صرف أموال تأمينهم الاجتماعي، وتكرار اعتذار الموظفين لهم يومياً عن تأخر حصول المكتب على حصته من الأموال.

وقال أحد الموظفين لـ(الجريدة)، إن بنك السودان المركزي لم يسلم المنفذ الكاش المطلوب لتسيير العمل منذ يومين، مضيفاً أن مناديب المكتب ظلوا يرابطون في البنك المركزي للحصول على أموال والتي تم توفيرها نهار أمس بعد حضور العديد من المواطنين والمغادرة دون صرف، مشيراً إلى أنه سيتم استئناف الصرف اليوم.

من جهتهم عبر عدد من المواطنين في حديث لـ(الجريدة)، عن انزعاجهم من تأخر الحصول على مستحقاتهم المالية بسبب مشكلة انعدام السيولة في المكتب خلال الأيام الماضية، وأوضح عدد منهم أنهم حضروا من مناطق بعيدة مثل الباقير وليس بمقدورهم العودة والحضور كل يوم لمتابعة توفر الكاش من عدمه، مطالبين بنك السودان المركزي بوضع منافذ التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الأولوية لحوجة المواطنين الماسة لهذه الأموال في تسيير حياتهم اليومية.