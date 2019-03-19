نزاع بين الضرائب وسكر النيل الأبيض .. و(533) مليون دولار متأخرات ضريبية غير قابلة للتحصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المراجع العام، عن أسماء شركات أجنبية عليها متأخرات ضريبية غير قابلة للتحصيل بقيمة 533 مليون دولار، منها 5 شركات نفط وانشاءات صينية، فيما كشف عن نزاع بين الضرائب وسكر النيل الأبيض، بسبب متأخرات مستحقة.

وأوضح المراجع في تقرير تفصيلي بشأن الضرائب، تحصلت عليه (الجريدة)، أن شركات أجنبية غير مقيمة نفذت بعض الأعمال الخاصة بمصنع النيل الأبيض، وكان من المفترض أن يخصمها الأول من دفعيات الشركات وهو ما لم يتم، مبيناً أنها محل نزاع الآن حيث بلغت 1 مليار و913 مليون يورو، و4 ملايين و409 الاف ريال سعودي، ومليار و567 الف درهم اماراتي، و471 الف دينار كويتي، بينما بلغت متأخرات شركة رأس الخيمة 360 الف دولار، وحجار القابضة 500 الف دولار.

وتصدرت 5 شركات نفط وانشاءات صينية قائمة الشركات التي عليها متأخرات ضريبية بالعملة الصعبة غير قابلة للتحصيل، وهي تتعلق بشركات غير عاملة وذات تصفية وديوان الضرائب لا يستطيع اتخاذ اجراءات بشأنها ما لم تتم تصفيتها او شطبها بواسطة سجل الشركات، وهي الصينية لهندسة خطوط أنابيب البترول بمبلغ 879.215 الف دولار، والصينية الوطنية للتحطيب 64.326 مليون دولار، الصينية للهندسة والانشآءات 206.877 مليون دولار، سور الصين العظيم 91.741 مليون جنيه، والصينية لتنمية وتكنولوجيا البترول 33.996 مليون دولار، بجانب شركات أخرى مثل او جي بي لخدمات البترول 6.371 مليون دولار، زونقيان لاكتشاف للبترول 107.966 مليون دولار، بي جي بي السودانية 14.451 مليون دولار، سكر النيل الأبيض 7.756 مليون دولار، وقد بلغ اجمالي المتأخرات (533.597.497) مليون دولار.

وبلغ الفاقد الضريبي القابل للتحصيل مليار و523 مليون جنيه، والغير قابل للتحصيل 359 مليار “لتوقف بعض الشركات وتصفية أخرى” تمثل 42% من جملة الفاقد، وكشف التقرير عن عدم تحصيل فاقد ضريبة القيمة المضافة على الأجانب المشاركين بالشركة السودانية للأسواق الحرة في معرض الخرطوم الدولي، والناتج من الإيجارات بمبلغ 6 مليارات و318 مليون جنيه.