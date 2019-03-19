مثل لما يأت (إن إستطعت)

مثل لما يأت (إن إستطعت) :

• صحيفة معارضة لم تصادر قط

• تظاهرة لم يستخدم فيها البمبان

• مسؤول ام يسافر في وفد إلى الخارج

• بائعة شاي لم تتعرض إلى أي كشة

• موظف يكفيه راتبه إلى آخر الشهر (إذا صرفوهو ليهو طبعن )

• خريج توظف بعد أداء الخدمة الإلزامية

• مسؤول ساكن بالإيجار

• شارع ليس بها (حفر)

• سلعة سعرها لا يتضاعف

• أشارة مرور ليس بها (شحاد)

• مدرسة ليس بها نقص في الكتب والمعلمين

• حاوية مخدرات تم التوصل لصاحبها

• فاسد تم تقديمه إلى القضاء

• لجنة تحقيق قدمت تقريرها

• شهيد إتضح أنه مندس

• طالب جامعي أنصاري أو ختمي

• حزب مشارك في الحكومة ليس من أجل السلطة

• نائب برلماني يقول (لا)

• إنقاذي لم يحج إلى بيت الله (ملح طبعن)

• مسؤول مرتبه ومخصصاته لا تكفيه

• شحنة ذهب معدة للتصدير (مش للتهريب)

• بلد أجنبي أحد وزرائه خريج معهد لغات

• صراف آلي شغال 24 ساعة

• شرطي يقوم بتنظيم المتظاهرين

• بلد أجنبي تقدم فيهو الشيك للبنك .. البنك يقول ليك ما عندنا قروش

• درداقة لا يتم تحصيل رسوم عليها

• أبن مسؤول (طائر) لا يجد وظيفة

• مسؤول عارف (كيلو الجبنة) بي كم

• مشروع تم إفتتاحه كما خطط له تماما

• شهيد تمت محاكمة قاتله؟

• مسؤول لديه سيارة واحدة .. (أقل حاجة تلاته)

• إنجاز لم يتم عن طريق (قرض)

• وزير لم يقابل تعيينه بالزغاريد والذبائح (عارفنها غنيمة وكده)

• زوجة مسؤول (أيدينا فاضية) من الدهب

• إنقاذي إستضيف هذه الأيام في قناة أجنبية وقال الحقيقة !

• بلد أجنبي (تباع جنسيته) في وضح النهار

• مغترب لا يرسل (نصف مرتبه) لدعم أسرته

• إنقاذي لم يشاهد (ماليزيا) !

• بلد أجنبي وزير الخارجية فيه بعد شالوهو إشتغل (سفير)

• شرطة بلد أجنبي تقول للمتظاهرين (كان رجال أطلعو لينا بره) !

• حكومة بلد أجنبي (تشاور الوزير بعد تعينو) !

• شركة حكومية تمت مراجعتها … ومحاسبتها (عن اللغف).

• صفقة حكومية لم تتم فيها أي (كومشنات)

• ميدان فاضي (الجماعة) ما إعتدوا عليهو

• عاصمة في العالم تغرقها الأمطار كل عام

• إبن مسؤول يذهب لدراسته (بالمواصلات)

• شنطة (نسائية) يمكن أن تستوعب بداخلها (بندقية)

• بلد أجنبي حاويات المخدرات تدخل إليه (بالميناء الرسمي) .. عديل كده

كسرة :

كوز الأيام دي (ما خائف) !

كسرة ثابتة :

أخبار ملف خط هيثرو شنووووووو ؟ 104 شهر…. فليستعد اللصوص !

كسرة (حتى لا ننسى) :

أخبار لجنة التحقيق في مقتل الأستاذ أحمد الخير شنووو؟