زيادة أسعار الألبان السائلة والمجففة وضعف القوة الشرائية

شهدت أسعار منتجات الألبان المجففة والسائلة تنامياً في الأسعار، فيما بلغ سعر الجبنة “البيضاء 180 جنيهات للكيلو أما الجبنة “المضفرة” 240 جنيها للكيلو بالإضافة إلى الجبنة “الرومي” التي بلغ سعرها 260 جنيهاً و”الموزريلا” 260 جنيهاً.

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وشكا التاجر عبدالله إبراهيم، صاحب محلات مركز الاجبان بالخرطوم شكا من ركود حركة البيع ما عدا الحليب والزبادي ووصل سعر اللبن السائل (15) جنيها ووصل سعر علبة كابو الحجم المتوسط (38) جنيها والصغير (12) جنيها بالإضافة للزبادي (ديلايتس) كابو “15” جنيهاً فيما بلغ سعر (الغباشة) “25” جنيهاً أما “المش” سعره (23) جنيهاً ووفقاً لصحيفة الانتباهة بلغ سعر جبنة (الافاشكري) 60 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)