الاتحاد العربي لكرة القدم ينفي

التاريخ: 19-مارس-2019 فى : رياضة 36 مشاهدة نفى مصدر رفيع المستوى بالاتحاد العربي لكرة القدم علمه بصدور قرار بإضافة لاعبين جدد إلى كشف المريخ المشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. المصدر الرفيع قال ليلة الأمس إن الاتحاد العربي يعمل وفق لوائح وأنظمة تحكم العمل الإداري، مشيراً حسب صحيفة السوداني، إلى أنه تم رفع درجة الانضباط الإداري إلى أعلى سقف خاصة فيما يتعلق ببرمجة النظام الإلكتروني للانتقالات والذي أغلق أوتوماتيكياً في تمام الثانية عشرة من ليلة 6 فبراير الماضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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