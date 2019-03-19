أشعلت الشهادة التي أقرتها الجهات المختصة خلال الأيام الماضية، هي شهادة يستخرجها الشاب تحت مسمى (عدم زواج) برسوم وقدرها خمسة وعشرين جنيهاً .
ووجد هذا الأمر نسبة تداول عالية في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتناول بعض الشباب الأمر بنوع من السخرية، مشيرين الى أن خزينة الدولة ستعود عليها الملايين في الإشارة الى الأعداد الكبيرة من الشباب غير المتزوجين بالعاصمة والولايات .
فيما إتجه آخرون وبحسب صحيفة آخر لحظة، الى أن هذا الأمر موجود في عدد من الدول، وهي شهادة يتم إستخراجها ويتلقى الشاب من خلالها دعماً يعينه في حياته، وتقدم له مساعدة حتى يستطيع أكمال دينه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شهادة عدم زواج تشغل مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.