وزير المعادن : معالجات لأزمة الوقود بمناطق التعدين

كشف وزير المعادن محمد أبوفاطمة عن وضع معالجات عاجلة لحل أزمة الوقود في مناطق قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم استجابة لمناشدة المُعدِّنين التقليديين والشركات في عدد من ولايات القضارف، نهر النيل، الشمالية والبحر الأحمر.

وطمأن الوزير العاملين في القطاع بأن الوزارة وبتنسيق تام مع وزارة النفط والجهات ذات الصلة ستقوم بتوفير كل الكميات المطلوبة من الوقود لهذا القطاع حتى يقوم بما هو مطلوب منه.

وأشار في حديثه خلال برنامج التسليم والتسلم مع الوزير السابق أزهري عبدالقادر بمقر الوزارة يوم الإثنين "نطمئن إخواننا المُعدِّنين وأصحاب الشركات الذين يعملون في قطاع التعدين بأننا سوف نقوم بمعالجات سريعة لتجاوز هذه الأزمة البسيطة" مشيراً إلى أن هناك وعداً من وزارة النفط لتوفير كل ما هو مطلوب.

وأكد أبوفاطمة أن فصل الوزارة جاء بغرض الإسراع في أداء المهام مشيراً إلى أن أهم ما تم الحديث حوله هو ضرورة المحافظة على أرواح المُعدِّنين الذين يعملون في التعدين التقليدي ويعانون من بعض الحوادث وستكون البداية في هذا الاتجاه بعمل إرشادي وتوعوي كبير لهذه الفئات.