حريق يقضي علي اكثر من 200 منزلا بام دخن

قضى حريق هائل شب فى مدينة ام دخن بولاية وسط دارفور ، ومنطقة حجير تونو بجنوب دارفور، على اكثر من 200 منزلا ،وكميات كبيرة من المواد الغذائية والمحاصيل وعددا من المواشى.

ففى ام دخن بوسط دارفور التهم الحريق اكثر من 150 منزلا بغرب سوق ام دخن ،وقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

وفى حجير تونو جنوب شرق نيالا قضى الحريق على اكثر من 50 منزل ، وكميات كبيرة من المواد الغذائية والمحاصيل وعددا من المواشى.

وقال المتضررون فى المنطقتين ، ان الحريق ترك المئات فى العراء دون ماوى وغذاء ، وناشدوا السلطات والمنظمات الانسانية بتقديم يد المساعدة لهم.