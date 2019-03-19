حريق يقضي علي اكثر من 200 منزلا بام دخن

وفى حجير تونو جنوب شرق نيالا قضى الحريق على اكثر من 50 منزل ، وكميات كبيرة من المواد الغذائية والمحاصيل وعددا من المواشى.
وقال المتضررون فى المنطقتين ، ان الحريق ترك المئات فى العراء دون ماوى وغذاء ، وناشدوا السلطات والمنظمات الانسانية بتقديم يد المساعدة لهم.
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