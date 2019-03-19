الخرطوم: رصاصة مجهولة تخترق صالة الوصول بالمطار

دفع طبيب يعمل بعيادة صالة الوصول بمطار الخرطوم، بدعوى جنائية أفاد فيها بتعرض عيادته لطلق ناري مجهول تسبب في اختراق سقف العيادة والسقوط بداخلها ونقل الطبيب انه خرج من غرفة الكشف بغرض أداء الصلاة وفي تلك الأثناء سمع صوت عيار ناري داخل غرفة الكشف ليعود أدراجة حيث اكتشف أن هنالك ثقباً في أعلى سقف الغرفة وكان هنالك طلق ناري على الأرض وقام بإبلاغ السلطات المختصة التي هبت لموقع الحادث ووفقاً لصحيفة الانتباهة تم رفع الطلق الناري لمعرفة نوعه وحسب المعلومات الأولية فإن الطلق من نوع بندقية كلاشنكوف وشرعت السلطات في التحقيق لمعرفة مصدر الرصاصة.

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