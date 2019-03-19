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إعفاء أمير كمال ورمضان عجب من قائمة صقور الجديان بسبب الإصابة

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خضع ثنائي المريخ أمير كمال ورمضان عجب لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بعد أن تم اختيار الثنائي ضمن قائمة صقور الجديان لمواجهة غينيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا 2019.

وكان مجلس المريخ تقدم بطلب لإدارة صقور الجديان من أجل إخضاع الثنائي للفحص الطبي والسماح لهما بالسفر إلى أثيوبيا للانخراط في معسكر الفريق الإعدادي هناك خاصةً وأن الثنائي يعانيان من الإصابة ولن يستطيعا المشاركة مع المنتخب الوطني أمام غينيا.

وتأكد طبيب المنتخب من إصابة الثنائية أمير ورمضان عجب وأمر بتسريحهما من معسكر المنتخب والسماح لهما بالسفر إلى أثيوبيا للحاق ببعثة المريخ هناك.

وسيغادر أمير ورمضان اليوم الثلاثاء إلى أثيوبيا برفقة الروماني ماريوس المعد البدني للأحمر الذي وصل الخرطوم بعد سفر البعثة الحمراء إلى أثيوبيا.

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