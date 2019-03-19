الحواتي يدفع بمذكرة اعتذار للرئيس وأيلا

أوضحت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الثلاثاء” أن الحواتي تم إخطاره بتوليه الوزارة قبل أربع ساعات من المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا، وأعلن فيه الحكومة الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحواتي أبدى موافقة مبدئية بقبول المنصب لكنه استدرك بعد ذلك وقرر الاعتذار لظروف قدّرها.
وكشفت الصحيفة في عددها اليوم عن أن الحواتي دفع بمذكرة اعتذار للرئيس عمر البشير، ورئيس الوزراء محمد طاهر أيلا سلمها بنفسه إلى أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء قبل أداء القسم الخميس الماضي، أوضح فيها أسباب اعتذاره عن المنصب التي قال أنها كانت لأسباب شخصية وموضوعية.
وقالت الصحيفة إن الحواتي أكّد استمرار جهوده لمصلحة السودان وتقديم المبادرات والمقترحات، التي تسهم في استقرار السودان وتحقيق السلام.
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