الحواتي يدفع بمذكرة اعتذار للرئيس وأيلا

أوضحت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الثلاثاء” أن الحواتي تم إخطاره بتوليه الوزارة قبل أربع ساعات من المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا، وأعلن فيه الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحواتي أبدى موافقة مبدئية بقبول المنصب لكنه استدرك بعد ذلك وقرر الاعتذار لظروف قدّرها.