محليتي نتيقة وتلس يشهدان بدء امتحانات الشهادة الاساسية

قرع الاستاذ علي ادم حسن معتمد محلية نتيقة الجرس بمركز امتحانات شهادة الاساس بنتيقة في بداية الامتحانات اليوم بحضور الاستاذ حسين أحمد عمر مدير تعليم مرحلة الاساس بالمحلية واعضاء لجنة أمن المحلية. كما تفقد حجرات الامتحانات متمنيا للتلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات بالنجاح والتفوق. وعي ذات الصعيد قرع د.ادم كبس معتمد محلية تلس الجرس وفي معيته لجنة امن المحلية ومديري تعليم الاساس والنشاط الطلابي يشهدون بدء امتحانات الشهادة الاساسية

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