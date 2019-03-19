رئيس الهلال: أتمنى أن نواجه جورماهيا .. وهذه تفاصيل أزمة بشة

وصف الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة الهلال، قائد الفريق السابق محمد احمد بشة باللاعب الخلوق والمهذب وحسن التربية، لكنه لم يسمع كلامهم في الخطوة التي اتخذها.

وقال: "استغربت لخطاب الاعتزال الذي قدمه بشة، وبعدها وجدت الصحف تتكلم عن الأمر وظهر في صفحته بموقع "فيسبوك"، وكان يفترض أن يبلغني بذلك".

وأضاف: "طالبت إدارة الكرة بتقارير عنه، وأغرب تقرير وصلني قال إنه أصبح لا يوضع في التشكيل الرئيسي خلال التدريبات، وبعدها انتظرت أن يتصل بشة بي لكنه لم يفعل".

واستطرد: "عضو المجلس صلاح عبد الرحيم، قال إن بشة اتصل به ويريد كتابة خطابة اعتذار، قلت له إن قراري كرئيس مجلس إدارة ألا يعود بشة للهلال باعتبار أن خطوات اعتزاله لا تناسب القائد".

وأضاف: "كان قراري هو شطب بشة، ولن أمنحه شرف الاعتزال، فهو لم يعد يقدم شيئا، أتمنى له التوفيق، وأنا من شطبه لأنه لم يحترم ما دار بيني وبينه، فكيف يقدم خطاب اعتزاله والفريق دخل مرحلة مجموعات الكونفيدرالية، كان يجب أن يدعم الفريق".

وحول قرعة دور الثمانية بالكونفيدرالية، قال رئيس الهلال إنه يتمنى أن توقعه القرعة في مواجهة جورماهيا الكيني.

واختتم رئيس الهلال، بأنه يعتبر مشروع قناة الهلال الفضائية، أعظم ما قدمه للنادي، وأنها لو أغلقت فقد يحدث خللا في المجتمع.