مظاهرات طلابية ضمن موكب شهداء الحركة الطلابية امس"تقرير"

شهدت الخرطوم امس مظاهرات طلابية ضمن موكب شهداء الحركة الطلابية في وقت ينتظر ان تشهد البلاد اليوم الثلاثاء اضرابا عاما للمهنيين والحرفيين والعمال بالاضافة لاطلاق حملة المقاطعة الاقتصادية ليوم واحد وذلك ضمن جدول الاسبوع المعلن من قبل تجمع المهنيين والقوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير وشهدت الجامعات الخاصة بالخرطوم امس تظاهرات طلابية تطالب بإسقاط النظام والتنحي الفوري للبشير من حكم البلاد

و شملت المظاهرات الطلابية جامعة الاحفاد ، كلية شرق النيل، كلية المدائن ، وكلية ابن سينا بالخرطوم حيث هتف الطلاب بالحرية والعدالة وتسقط بس

وشهدت عدة أحياء بالعاصمة ايضا امس مظاهرات اكبرها كانت بودنوباوي، بيت المال، الموردة بامدرمان والمؤسسة بالخرطوم بحري والطائف بالخرطوم.

ومن المقرر ان يشهد بعد غدا الخميس مواكب العدالة بكل انحاء السودان وهو موكب خاص بشهداء الجنينة - اللاجئين والنازحين - مفصولي الصالح العام - متضرري السدود - العمال والمزارعين).