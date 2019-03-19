مقتل وإصابة “3” طلاب خلوة على يد منتحل صفة نظامي رمياً بالرصاص

لقى طالب خلوة مصرعه وأصيب اثنان بجروح متفاوتة جراء أعيرة نارية أطلقها نظامي بمنطقة وادي برئي جهة نيالا بولاية جنوب دارفور، وكشف مصدر أن “3” نظاميين اقتادوا الطلاب الثلاثة من داخل معهد تحفيظ القران بحي الدير، بحجة مخالفتهم قانون الطوارئ، وعند وصولهم للوادي حاول النظاميون سحب هواتفهم وأموالهم، وعندما تصدى لهم الطلاب، أطلق عليهم أحد النظاميين أعيرة نارية قتلت أحدهم في الحال، وأصيب الآخران بإصابات متفاوتة، ولاذ النظاميون بالفرار، هرعت دورية إلى مكان الحادث، أثناء رفع البصمات عثرت الشرطة على بطاقة أحد النظاميين في مكان الحادث، بالقبض على المتهم الرئيسي، أرشد على الاثنين، واتضح انتحالهما صفة نظامي وفقاً لصحيفة المجهر، فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، بموجب دون المتهمون اعترافاً قضائياً بارتكابهم الجريمة.

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