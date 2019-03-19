- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية 15 مواطنا من محافظات الضفة، فجر الثلاثاء، وزعمت العثور على أسلحة في نابلس وقرية عزموط.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله يوسف أبو مفرح (20 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على التصريح الخاص للعمل المتعلق بالمواطن عبد الله العمور من نفس البلدة، بعد دهم منزله وتفتيشه. وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر أبو شوشة من مخيم عسكر القديم، كما اعتقلت الشاب معتصم رباح عباس من بلدة قريوت جنوب شرق نابلس.
وواصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش في محافظة سلفيت بحثا عن منفذ عملية “أرئيل”.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين الشقيقين خضر وأحمد شقير في بلدة الزاوية غرب سلفيت، واللذين اعتقلا على مدخل البلدة.
القدس العربي
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.