قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية 15 مواطنا من محافظات الضفة، فجر الثلاثاء، وزعمت العثور على أسلحة في نابلس وقرية عزموط.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله يوسف أبو مفرح (20 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على التصريح الخاص للعمل المتعلق بالمواطن عبد الله العمور من نفس البلدة، بعد دهم منزله وتفتيشه. وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر أبو شوشة من مخيم عسكر القديم، كما اعتقلت الشاب معتصم رباح عباس من بلدة قريوت جنوب شرق نابلس.

وواصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش في محافظة سلفيت بحثا عن منفذ عملية “أرئيل”.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين الشقيقين خضر وأحمد شقير في بلدة الزاوية غرب سلفيت، واللذين اعتقلا على مدخل البلدة.

القدس العربي