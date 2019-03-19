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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
غمرت المياه قاعدة “أوفات” العسكرية الأمريكية في ولاية نبراسكا غربي البلاد، حيث يقع مقر القيادة الاستراتيجية للقوات الأمريكية، بعد فيضان نهر ميسوري.
ونشر قائد الجناح 55 لسلاح الجو الأمريكي مايكل مانون على فيسبوك صورة للقاعدة.
وتعتبر هذه القاعدة واحدة من أهم القواعد بالنسبة للجيش الأمريكي، حيث تتمركز فيها طائرات Boeing E-4B Nightwatch، التي يطلق عليها طائرات “يوم القيامة”، ويوجد في القاعدة أحدث ملجأ تحت أرضي فيه أسلحة نووية.
تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الجوية قد غمرتها المياه بنحو الثلث، وأصيب 30 من أصل 200 مبنى فيها بأضرار جسيمة، حيث تضررت حظائر الطائرات، كما غمرت المياه حوالي كيلومتر من مدرج القاعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق طائرات “يوم القيامة” الأمريكية في قاعدتها غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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