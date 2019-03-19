المعارضة الفنزويلية تستولى على مقار دبلوماسية فنزويلية في الولايات المتحدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال كارلوس فيكيو مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة إن ممثلين عن خوان غوايدو زعيم المعارضة، قد استولوا على ثلاثة مقرات دبلوماسية فنزويلية في الولايات المتحدة
زعيم المعارضة الفنزويلية يعول على الجيش للوصول إلى القصر الرئاسي
وأضاف فيكيو أن المعارضة سيطرت على مبنيين يتبعان لوزارة الدفاع الفنزويلية في واشنطن ومبنى قنصلي في نيويورك وأن المعارضة تتوقع السيطرة على السفارة في واشنطن “في الأيام القادمة”.
وأضاف: “نتخذ تلك الخطوات للحفاظ على الأصول المملوكة للفنزويليين هنا في هذا البلد”، وقال إن 12 من بين الموظفين وعددهم 55 قرروا البقاء في الولايات المتحدة ودعم غوايدو.
وأشار إلى أن الموظفين المنشقين سيعملون في مبنى الملحق العسكري الذي يقع في ضاحية كالوراما في واشنطن.
رويترز
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