الخارجية الروسية: على الاتحاد الأوروبي الإصغاء إلى صوت سكان القرم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن الألاعيب السياسية بشأن القرم والإصغاء إلى صوت سكانها.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، صدر اليوم الاثنين: “نود أن يتخلى الاتحاد الأوروبي والناتو عن ألاعيبهما السياسية وأن يصغيا أخيرا إلى صوت سكان القرم”.

وأضافت الخارجية: “حان الوقت للاعتراف بالخيار الديمقراطي الذي انتهجه سكان القرم وسيفاستوبول والانتباه إلى التغيرات الإيجابية في حياتهم تحت مظلة روسيا الاتحادية، على غرار العديد من الممثلين غير المتحيزين للدوائر الاجتماعية والسياسية للدول الغربية”.

ورفضت الخارجية الروسية تصريحات الاتحاد الأوروبي والناتو حول تردي الأوضاع في مجال حقوق الإنسان في القرم، وتغاضيهما عن تصرفات السلطات في كييف والقوميين الأوكرانيين بقطع الماء والكهرباء عن القرم.

كما أشارت الخارجية إلى استمرار التمييز فيما يخص منح التأشيرات لسكان القرم من قبل الاتحاد الأوروبي، ما يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وللمواثيق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وجاء تصريح الخارجية الروسية بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعودة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا، وردا على تصريح المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن بروكسل ستواصل سياسة عدم الاعتراف بانضمام القرم إلى روسيا.

RT