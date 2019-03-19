محكمة مصرية تحبس نجل القرضاوي 630 يوما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت محكمة مصرية، الإثنين، حبس علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف 45 يوما، للمرة الـ14 ليكملا 630 يوما من الحبس الاحتياطي.

ووفق وكالة الأنباء المصرية فإن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة جنوبي القاهرة، قررت اليوم، تجديد حبس علا وحسام، 45 يوما، في عدة اتهامات بينها تولي قيادة، والانضمام لجماعة إرهابية.

وطالبت عائلة ابنة القرضاوي، وفق بيان لها، الحكومة المصرية بنقل “علا إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، والإفراج الفوري دون شروط عنها وزوجها حسام”.

وفي يونيو / حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات حول الحالة الصحية لعلا القرضاوي أو زوجها، غير أنها اعتادت التأكيد على أنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.‎

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