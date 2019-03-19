البنتاغون يخصص نحو مليار دولار لدعم القوات العراقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خصص البنتاغون من ميزانيته للعام 2020، أكثر من مليار دولار للقوات الأمنية بالعراق، ولتنظيم “ي ب ك/بي كا كا” الإرهابي على وصف الوكالة، والجمعات المعارضة الأخرى بسوريا.

جاء ذلك بحسب وثيقة كشفت عن تفاصيل ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، حصل عليها مراسل الأناضول، الإثنين، من مصادر خاصة.

ووفق تفاصيل الميزانية فقد خصصت الوزارة الأمريكية 750 مليون دولار للقوات الأمنية العراقية، منها 308 ملايين؛ لتلبية متطلبات التدريب والأسلحة لوحدات مكافحة الإرهاب، والقوات الخاصة، والجيش، وقوات الشرطة الاتحادية، وكتائب الاستجابة للطوارئ، وقوة شرطة أمن الطاقة، وقوات إقليم الشمال(البيشمركة).

ومن بين الأسلحة والمعدات التي ستقدم للقوات الأمنية العراقية، بنادق آلية، ورشاشات خفيفة وثقيلة، إلى جانب ناقلات عربات مدرعة، وسيارات إسعاف، ومركبات لنقل الأفراد.

ويخصص من المبلغ المقدم للعراق 126 مليون دولار لدعم العمليات، و189 مليون دعم لوجيستي، و28 مليون لصيانة وإصلاح المعدات بالقواعد العسكرية، و94 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتعلقة بصيانة وإصلاح المعدات، والأسلحة والمركبات.

وخصصت الوزارة الأمريكية مبلغًا يقدر بـ300 مليون دولار؛ لتجهيز وتدريب المعارضة المسلحة السورية يستفيد منا بشكل أكبر عناصر تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) الإرهابي الذي يستخدم اسم “قوات سوريا الديمقراطية.

وتعتزم الوزارة بهذا المبلغ تقديم معدات وأسلحة مختلفة لا توجد بينها أسلحة ثقيلة.

كما تخصص الدفاع الأمريكية 250 مليون دولار لدعم أمن حدود دول الجوار السوري، دون أن تقدم الوثيقة أية تفاصيل بخصوص هذه الجزئية، ولم تشر إلى الدول المعنية بهذا البند.

وبخصوص سوريا أيضا تخصص الوزارة 173 مليون دولار تحت بند التدريب ودعم الأسلحة، منها 38 مليون دعم لوجيستي، و48 مليون لإصلاح البنى التحتية، و32 مليون لتلبية الاحتياجات اللازمة للعمليات العسكرية، و10 ملايين لشراء ذخيرة.

والبقية المتبقية من المبلغ ستخصص لشراء ناقلات الأفراد غير التكتيكية، والمدرعات، فضلاً عن الجرافات والرافعات والحفارات.