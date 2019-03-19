كتاب “خدوج” لإعلامية سودانية يفوز بمسابقة أفرابيا للشباب العربي والأفريقي

أصدرت الإعلامية والكاتبة نجاة إدريس إسماعيل، كتاب (خدوج)، وهو مجموعة قصصية، صدر عن دار رفيقي للطباعة والنشر المجموعة القصصية. وبحسب أخبار الخليج 365 المجموعة تضم “13”نصاً من القصص القصيرة وقد حازت على جائزتين ألأوله في مسابقة مهرجان الأبداع الشبابي، والثانية مسابقة أفرابيا للشباب العربي والأفريقي التي تنظمها جامعة الدول العربية ..كما تحول احد نصوص المجموعة إلى مسلسل إذاعي. وللكاتبه إصدار أخر بعنوان (زمن اللاوعي)، الذي صدر عن مؤسسة أروقة للثقافة والعلوم في عام 2010.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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