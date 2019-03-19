المذيع “محمد محمود” يحذر من سرقة أفكاره

قال مذيع قناة الهلال الفضائية “محمد محمود” إنه سيقدم حلقة خاصة مساء بعد غد الخميس عن عيد الأم، مع الأمهات شهداء وأرامل ومطلقات وزوجات هرب منهن الأزواج، وزوجات مغتربين لفترات طويلة .

وطالب “محمد محمود” الجمهور بمتابعة الحلقة، وأضاف وبحسب صحيفة آخر لحظة في منشور له بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه طرح الفكرة على صفحته منذ وقت مبكر، حتى لا تتم سرقتها ونقلها مشوهة في فضائية أخرى .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)