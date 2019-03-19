السجن ثلاثة أشهر والغرامة لشاب اعتدى بالضرب على والدته

التاريخ: 19-مارس-2019
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عاقب قاضي محكمة الحاج يوسف إدريس بن إدريس، شاباً بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على والدته بالضرب وحرق منزلهما، وأمرته المحكمة بدفع تعويض قدرها (20) ألف جنيه والسجن شهراً في حالة عدم دفع الغرامة.
وحسب الاتهام، فإن والدة المتهم أخطرت الشرطة، بأن ابنها تشاجر معها وأنكر أمومتها له وقام بضربها وجمع أواني المنزل والأثاث وحرقها، مما سبب لها أضراراً بالمنزل إضافة إلى الأذى، وبموجب شكواها أوقفت الشرطة المتهم وأخضعته للتحقيق بالتهم المنسوبة إليه ثم قدمته للمحكمة التي أدانته بتهمتي الإتلاف والأذى البسيط.
وفي ذات السياق حسب صحيفة السوداني، أصدرت ذات المحكمة عقوبة بالسجن (6) في مواجهة لص سرق هواتف ذكية من منزل سيدة بمنطقة شارع واحد بالحاج يوسف، وألزمته بدفع تعويض للشاكية وقيمة المسروقات، وكانت الشرطة تلقت بلاغاً عن لص دخل منزلها وسرق منها (3) هواتف بقيمة (18) ألف جنيه، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم ودونت في مواجهته بلاغاً بالسرقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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